Вылет Трампа на Республиканский съезд едва не сорвался из-за ошибки сотрудника

NYT: помощник Трампа случайно развернул надувной трап перед вылетом в Даллас

Президент США Дональд Трамп вылетел в Даллас на Республиканский национальный съезд с опозданием. Военный помощник случайно раскрыл аварийный трап на подаренном Катаром самолете, сообщила газета The New York Times .

Президентский Air Force One стоял на взлетно-посадочной полосе объединенной базы Эндрюс. После общения с журналистами Трамп не смог вылететь в Даллас, так как сработал надувной аварийный трап.

Источник журналистов сообщил, что военный помощник раскрыл его случайно. Президент отшутился, заявив, что это запланированная проверка систем, которая задержит рейс на 15 минут.

«Они хотят убедиться, что все работает идеально», — сказал он.

Спустя время директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг объявил, что Трамп благополучно вылетел. Он готовился выступить на съезде.

Королевская семья Катара преподнесла президенту США Boeing 747-8 класса люкс. В августе самолет улетел без него в рамках операции Секретной службы США.