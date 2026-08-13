Борт № 1 улетел без Трампа. Как спецслужбы спрятали президента США

Отвечающая за безопасность главы государства секретная служба США провела тайную операцию при вылете президента Дональда Трампа с саммита НАТО в Анкаре. На глазах у всех американский лидер поднялся на борт Air Force One, который затем покинул, а из столицы Турции улетел на военном C-32A. Зачем понадобилась смена самолета и можно ли скрыть перемещения первых лиц от современных средств наблюдения, узнал 360.ru.

Секретный полет Трампа

В проведенной операции Секретная служба США задействовала сразу три самолета. На саммит НАТО в Анкару Трамп прибыл на новом Boeing 747–8, который получил в подарок от властей Катара. В последние несколько месяцев именно этот самолет стал использоваться в качестве борта № 1. Перед окончанием мероприятия президент США публично объявил, что катарский Boeing отправится на британскую военную базу Милденхолл, чтобы его могли посмотреть американские военнослужащие. Трамп прямо подчеркивал, что в Вашингтон отправится на старом президентском Air Force One. После завершения саммита 11 июля Трамп под прицелом камер поднялся на борт самолета, где уже находились 13 журналистов и члены правительства. По данным The Washington Post, сразу после этого сотрудники Секретной службы тайно вывели президента из салона и на грузовике для доставки питания перевезли к меньшему по размеру C-32A, созданному на базе Boeing 757. Также в машине находились заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, помощница президента Натали Харп и директор по операциям Овального кабинета Уолт Наута. Как сообщила газета The New York Times, журналистов президентского пула еще до взлета попросили закрыть иллюминаторы шторками и запретили их открывать, поэтому никто даже не знал, что президента на борту нет.

Фото: Aude Guerrucci/dpa / www.globallookpress.com

Самым первым из Анкары в Великобританию вылетел катарский Boeing. Вслед за ним отправился Air Force One с членами правительства и сотрудниками СМИ и только потом C-32A с Трампом и его советниками. Несмотря на поздний вылет, самолет сел на аэродроме военной базы Милденхолл на девять минут раньше, чем президентский борт. Во время полета перевозивший Трампа C-32A отключил транспондеры и не передавал никаких координат. Такие меры правительственные борта применяют при повышенном риске или при пересечении зон боевых действий. При этом самолеты лидеров других стран, покидавших саммит, а также борт с членами правительства США продолжали отслеживаться. На базе президент США пересел в машину, которая доставила его к Air Force One. Трамп снова поднялся на борт, чтобы затем выйти из салона перед камерами и скрыть, что во время полета его там не было. Источники агентства Reuters сообщили, что смена самолета произошла после того, как Секретная служба США получила донесение разведки о подготовке Ираном удара переносной ракетой по Air Force One. Поэтому силовики перевели главу государства на другой борт, использовав президентский самолет с членами правительства и журналистами в качестве прикрытия перед потенциальным ударом. По словам источников The New York Times, единственным человеком, который знал об операции и находился в салоне Air Force One, был госсекретарь Марко Рубио. Остальные высокопоставленные сотрудники Белого дома, включая министра финансов Скотта Бессента, директора по коммуникациям Белого дома Стивена Ченга и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, оставались в неведении.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

Спустя два дня после публикаций Трамп подтвердил, что смена самолетов действительно была. Но он подчеркнул, что ничего не знал об угрозе со стороны Ирана и просто действовал по указаниям сотрудников Секретной службы. «Они хотели, чтобы я летел другим рейсом, на другом самолете. Полагаю, была какая-то угроза. Я особо не расспрашивал», — признался Трамп. При этом он не исключил, что оставшимся на борту Air Force One действительно грозила опасность. Он пояснил, что так может трактовать требование не открывать шторки иллюминаторов. «Так приходится делать, если вы летите опасным рейсом из-за подонков, с которыми нам приходится иметь дело», — заявил президент США, намекнув на власти Ирана. Он добавил, что подверг себя большему риску, поскольку боевики Исламской Республики могли выбрать для удара военный самолет, в котором он находился. На основании чего он сделал такой вывод, Трамп объяснять не стал.

Зачем понадобилась подмена самолета

Подобные меры с заменой самолета для обеспечения безопасности первых лиц государства применялись и раньше. Об этом 360.ru заявил заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Он подчеркнул, что при получении данных о потенциальной угрозе задача любой охранной спецслужбы заключается в том, чтобы скрыть реальное местонахождение лидера страны и создать ложную картину его перемещений.

Фото: Daniel Torok/ US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Именно поэтому Трамп на публику вошел в Air Force One, чтобы наблюдающие за ним решили, что именно этим бортом он покинет Анкару. «Решили все на „показуху“ сработать: он заходит в самолет, а с противоположной стороны находится транспортный автомобиль аэродромного обслуживания. Под видом загрузки и выгрузки контейнеров с питанием президента с сопровождающими лицами вывели из самолета», — заявил Попов. Заслуженный военный летчик подчеркнул, что секретная служба США действовала грамотно и отметил, что подобный прием не является чем-то беспрецедентным. «Такое делалось не раз. Обеспечение безопасности полетов — задача номер один для спецслужб и органов управления воздушным движением», — пояснил он. В качестве исторического примера Попов привел поездку лидера СССР Иосифа Сталина на Тегеранскую конференцию 1943 года. По его словам, советская делегация использовала несколько самолетов и никто не знал, в каком находится глава государства.

Как скрывают борт № 1

При организации перелетов первых лиц государства информация о том, в каком именно самолете находится главный пассажир, остается доступна лишь узкому кругу людей, подчеркнул Попов. Он отметил, что во время службы сам участвовал в обеспечении подобных полетов и согласовывал действия с представителями гражданской авиации. «Знают о реальном положении дел, как правило, единицы. Для первого лица готовятся минимум два борта. На каком он будет лететь туда или обратно — неизвестно», — пояснил собеседник 360.ru. Самолеты одновременно готовят к выполнению одного маршрута. При этом заранее может быть неизвестно даже членам экипажей, на каком именно борту окажется главный пассажир. Кроме того, при большой делегации в перелете могут участвовать еще два-три самолета сопровождения. Их используют для перевозки членов делегации, журналистского пула и других сопровождающих лиц. Такая схема дополнительно затрудняет определение реального местонахождения первого лица.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com