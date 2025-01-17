«Выкинуть санкции в окно». Орбан заявил о новой эпохе отношений Евросоюза с Россией

Орбан: с приходом Трампа Евросоюзу пора «выкинуть санкции в окно»

Приход к власти новооизбранного президента США Дональда Трампа повлечет за собой новый этап в развитии отношений Евросоюза и России. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана опубликовало РИА «Новости» .

Политик считает, что после инаугурации Трампа странам ЕС предстоит строить диалог с российскими властями без санкций.

«Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что (с приходом Трампа. — прим. ред.) начинается новая эпоха. Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений. Нам надо над этим работать», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Накануне сенатор Марко Рубио, выдвинутый Дональдом Трампом на пост госсекретаря США, заявил, что влияние санкций против России, как и их потенциальная отмена, может сыграть важную роль в переговорах по ситуации на Украине.

Отменить антироссийские санкции премьер-министр Венгрии призывал ещё в ноябре 2024 года. Политик считает, что Евросоюзу следует принять это решение, чтобы укрепить собственную экономику.