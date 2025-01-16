Рубио допустил отмену антироссийских санкций

Влияние санкций против России, как и их потенциальная отмена, могут сыграть важную роль в переговорах по ситуации на Украине. Заявление об этом сенатора Марко Рубио, выдвинутого Дональдом Трампом на пост госсекретаря, вышло в эфире телеканала CNN .

Часть выступления на заседании комитета Сената США по международным отношениям Рубио посвятил вопросу урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, отмена антироссийских санкций может помочь в проведении переговоров.

«В любом подобном соглашении обеим сторонам придется пойти на уступки. <…> Довольно сложно прийти к договоренности, <…> если только у обеих сторон нет рычагов. Сегодня существуют рычаги, которые есть и за пределами военных возможностей. У нас множество санкций против России, их количество продолжает расширяться», — сказал Рубио.

При этом представители действующей администрации США заявили, что после вступления в должность Дональд Трамп не сможет самостоятельно отменить санкции, которые ввели при президенте США Джо Байдене. Такое решение ему придется согласовать с конгрессом.

Чиновники Евросоюза обеспокоились тем, что Трамп может заняться вопросом отмены антироссийских указов, изданных Джо Байденом.