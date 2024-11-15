Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России

Евросоюзу следует пересмотреть антироссийские санкции, чтобы укрепить собственную экономику. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth .

По его словам, промышленники в Европе вынуждены покупать российские энергоносители по такой цене, что платят за газ и электричество в несколько раз больше, чем их конкуренты из США и Китая.

«Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся», — подчеркнул Орбан.

Ранее глава немецкой консалтинговой компании Ульф Шнайдер призвал автопроизводителей из Германии поскорее вернуться в Россию, пока их окончательно не вытеснили с рынка. Он объяснил, что санкции скоро могут отменить.