«Выглядело искренним». Рукопожатие Путина и Трампа оценили в Австрии

В рукопожатии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа чувствовалась искренность. Такой оценкой встречи двух лидеров на Аляске поделилась в Telegram-канале бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Первое рукопожатие выглядело искренним. Очень полезно то, что Путин говорит по-английски», — обратила внимание экс-министр.

Кнайсль добавила, что озвучила «мысли многих людей» сейчас на Аляске. Она выразила надежду, что встреча Путина и Трампа поможет выстроить долгосрочное доверие между странами и станет новой главой в отношениях двух держав.

Издания по всему миру обсуждают кадры встречи президентов в аэропорту в Анкоридже. Газету Washington Post акцентировала на том, что Путин и Трамп начали саммит с общения в лимузине без переводчика. Российскому лидеру он не понадобился из-за хороших знаний английского языка.