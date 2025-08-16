«Выглядело искренним». Рукопожатие Путина и Трампа оценили в Австрии

В рукопожатии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа чувствовалась искренность. Такой оценкой встречи двух лидеров на Аляске поделилась в Telegram-канале бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Первое рукопожатие выглядело искренним. Очень полезно то, что Путин говорит по-английски», — обратила внимание экс-министр.
Кнайсль добавила, что озвучила «мысли многих людей» сейчас на Аляске. Она выразила надежду, что встреча Путина и Трампа поможет выстроить долгосрочное доверие между странами и станет новой главой в отношениях двух держав.