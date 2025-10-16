Во времена Советского Союза население и власти Латвии относились к русским хорошо, но после распада СССР такое отношение пропало. Об этом РИА «Новости» рассказал выдворенный из республики пенсионер Григорий Еременко.

«Все время при Советском Союзе отношение латвийцев к русским было хорошее. Даже после распада СССР простой народ относился к нам хорошо, а вот у правительства такое отношение пропало», — отметил он.

Пожилой человек добавил, что в школах Латвии запретили обучение на русском языке, а все российские теле- и радиопрограммы ограничили.

Специальный корреспондент Sputnik Латвия в Москве Алексей Стефанов ранее связал русофобскую политику властей Латвии с местью и фантомными болями.