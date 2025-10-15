Журналист Стефанов связал русофобскую политику Латвии с местью и фантомными болями

Специальный корреспондент Sputnik Латвия в Москве Алексей Стефанов поделился мнением о выдворении почти тысячи россиян из Латвии. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Журналист охарактеризовал ситуацию как акт мести, вызванный «фантомными болями» официального руководства страны.

«С каждым новым поколением политика этноцида усугубляется. От граждан России хотят избавиться. Надо отметить, что все эти граждане либо родились в Латвии, либо прожили там большую часть жизни», — подчеркнул Стефанов.

Он связал резкое ухудшение политики Латвии с началом специальной операции в феврале 2022 года, когда скрытые негативные настроения политиков начали проявляться открыто.