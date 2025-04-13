Выдержка президента России Владимира Путина восхищает. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он высказался по поводу неспособности Запада продвинуться в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Я восхищаюсь терпением Путина и его способностью выдерживать это клоунское шоу», — признался Джонсон.

Обвинения в адрес России, что она затягивает подписание договора, экс-аналитик назвал беспочвенными. Это свидетельствует только о неспособности США объективно подойти к решению вопроса.

Прошедшая 10 апреля встреча «коалиции желающих» по Украине не дала никаких результатов. Страны «коалиции» не смогли прийти к общему решению, завила глава евродипломатии Кая Каллас. Только шесть государств из 30 выразили готовность направить военный контингент на Украину.