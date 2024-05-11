«Выбросили совесть». Захарова резко высказалась о мусорке на месте мемориала ВОВ в Литве | 360°

Мир 11 мая 2024, 00:01 «Выбросили совесть». Захарова резко высказалась о мусорке на месте мемориала ВОВ в Литве Захарова: Литва оставила совесть в мусорке, установленной на месте мемориала ВОВ РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на установку мусорного бака на месте мемориала погибшим в Великой Отечественной войне в Литва словами, что именно туда литовские власти «выбросили совесть». Об этом дипломат заявила «Известиям».

«Помойка, в которую они выбросили свою совесть», — сказала она.

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Мэрия Вильнюса в преддверии Дня Победы установила мусорный бак на месте мемориала погибшим советским воинам. На него нанесли надпись «Для советской ностальгии». По словам мэра Валдаса Бенкунскаса, это «самое подходящее в городе» место для помойки.

До этого латвийское издание Jauns сообщило о задержании полицией Латвии шестерых человек, носивших георгиевские ленты, возлагавших цветы к местам снесенных мемориалов советским воинам и певших песни о ВОВ.

В Берлине правоохранители задержали 10 участников акций, посвященных Дню Победы. Причина — георгиевские ленты и оскорбление полицейских, написали местные СМИ.

Всего в День Победы немецкие силовики задержали 47 человек, отпустив их после установления личности, конфисковав при этом дрон с российской символикой, передало радио Sputnik.