Полиция Берлина задержала 10 человек на акциях в честь Дня Победы | 360°

10 мая 2024, 04:58
Полиция Берлина задержала 10 человек на акциях в честь Дня Победы
Bild: полиция задержала 10 человек за георгиевские ленты на акциях в Берлине
Полиция Берлина задержала 10 человек на мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, за нарушение запрета на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Об этом сообщило издание Bild.
Немецкие правоохранители задержали тех, кто принес с собой георгиевские ленточки или оскорблял полицейских.
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«На акциях 9 мая в Берлине были задержаны 10 человек за нарушение правил, введенных полицией в преддверии празднования», — уточнило издание.
Под запрет также попали флаги России и Советского Союза, военная униформа, пение военных песен, а также символы «V» и «Z». Под запретом оказались, в частности, все варианты патриотической песни «Священная война».
Несмотря на это, немецкая полиция заявила, что большая часть акций прошла спокойно, без серьезных нарушений порядка.
В мероприятиях участвовали несколько сотен человек, которые 8 и 9 мая пришли к советским мемориалам в Тиргартене и Трептов-парке, чтобы почтить память павших. Полиция проверяла всех посетителей на вход, желая найти запрещенные предметы или символику.
Участникам шествия «Бессмертного полка» запретили пройти единым строем к мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Полиция пускала только группами по 10 человек, напомнил «ФедералПресс».
Ранее провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Вене.
День Победы 9 мая
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