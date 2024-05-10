Шесть человек задержали в Латвии за символику ко Дню Победы | 360°

Мир 10 мая 2024, 10:11 Шесть человек задержали в Латвии за символику ко Дню Победы Jauns.lv: полиция задержала в Латвии шесть человек за символику ко Дню Победы РИА «Новости»

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Полиция Латвии 9 мая задержала шесть человек, которые пели песни о Великой Отечественной войне, носили георгиевские ленточки и возлагали цветы к местам снесенных мемориалов советских воинов. Об этом сообщило издание Jauns.

Правоохранители завели несколько дел об административных нарушениях. По данным издания, у Саласпилсского мемориала жертвам нацизма мужчина не хотел подчиняться требованиям силовиков.

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Он говорил, что не сделал ничего плохого. Рядом с мужчиной были несколько правозащитников, потребовавших освобождения.

Ранее власти Латвии сообщили о кибератаке, в результате которой по телеканалу Balticom транслировали парад Победы, проходивший на Красной площади в Москве. В прибалтийской стране в 2023 году на законодательном уровне запретили мероприятия к 9 Мая.