Когда оба не фонтан. Что принесут России и миру выборы в США

До старта президентских выборов в США осталось чуть более суток, но ситуация с вероятным победителем не разрешилась ни на йоту. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии США Камала Харрис идут рядом, а разница между их рейтингами оказалась в пределах статистической погрешности. Политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский в комментарии 360.ru заявил, что предстоящее голосование стало самым непредсказуемым за всю историю американских выборов.

Кто победит на выборах президента США в 2024 году?

Сделать точный прогноз сейчас невозможно. До сих пор неизвестно, кто лидирует в семи колеблющихся штатах, отметил Дубравский. Не исключено, что именно результат голосования в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии, Аризоне и Неваде определят победителя в политической гонке.

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Фактически история повторится в третий раз, потому что именно результаты голосования в этих семи штатах сначала привели Дональда Трампа к власти в 2016 году, а после лишило, его победы на выборах 2020 года.

Предварительные цифры с итогами голосования станут известны в ночь на среду, 6 ноября. Но окончательных результатов ждать придется долго.

Мы узнаем о результатах этих выборов даже не в саму ночь голосования, а спустя несколько дней, потому что будет два подсчета: первый — тех избирателей, кто проголосовал лично в день выборов, второй — тех, кто отдал свои голоса раньше, то есть через почту и досрочное голосование. Павел Дубравский Политтехнолог и политический аналитик

Точно такая же ситуация складывалась и в 2020 году. О том, что Джо Байден вырвался вперед стало понятно только к вечеру следующего дня после голосования. Окончательную отметку в решающее число голосов выборщиков действующий лидер страны преодолел только к четвертому дню.

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Но кто бы из двух кандидатов не пришел к финишу, программа у каждого своя. С их основными тезисами по просьбе 360.ru разобрался Павел Дубравский. Он уточнил, что кроме победы на выборах, победителю придется договариваться с конгрессом. Здесь Трамп в более выигрышной позиции, потому что сенат, скорее всего, достанется Республиканской партии.

Внутренняя политика США при президенте Трампе

Трамп в случае победы на президентских выборах с большой долей вероятности реализует большую часть своих обещаний, включая отмену налогов на чаевые, социальные страховки и общее снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, перечислил эксперт.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«Это возможно при условии, если конгресс станет республиканским, что более вероятно, потому что во всем опросам на выборах в сенат партия Трампа побеждает. Поэтому все законодательные акты своего лидера они поддержат», — пояснил Дубровский.

Внешняя политика США при президенте Трампе

Главным внешним шагом президента Трампа станет сделка Израиля и Палестины. Новому лидеру США не нужен этот конфликт на Ближнем Востоке, так как вся его внешняя политика на ближайшие годы сконцентрирована исключительно на Китае.

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«В доктрине Республиканской партии и проекте Трампа 2025 написано, что весь процесс должен строиться вокруг Китая. Это подразумевает, что США не должны участвовать сразу в нескольких конфликтах. То есть, если ситуация вокруг Тайваня обострится, то приоритетом станет именно Китай. Других конфликтов быть не должно, а значит присутствие американцев на Ближнем Востоке сократится» — заявил Дубравский. Эксперт добавил, что администрация Трампа сделает все, чтобы за безопасность Израиля отвечали только страны-союзники в регионе, а США сконцентрируют все свои усилия на Китае.

Как при Трампе изменятся отношения России и США

Вполне вероятно, что Трамп приложит все усилия для прекращения конфликта России и Украины. Он уже объявил, что намерен добиваться снижения или полной отмены санационной нагрузки. Но эта идея вряд ли найдет одобрение у конгрессменов.

Второй важный момент — к России Трамп станет относиться, как к другим региональным державам, которые действуют в своих интересах. На первом месте останется America First, то есть обычный изоляционизм. Павел Дубравский Политтехнолог и политический аналитик

Главным моментом для Трампа станет завершение специальной военной операции и его желание примирить Россию и Украину. Здесь он может пойти разными путями: от уговоров до угроз, не исключил собеседник 360.ru. «Прямо Трамп озвучивал, что выступает за лоббирование мирных переговоров. Таких же взглядов сейчас придерживаются страны союзники, которые уже выступали за пересмотр Минских соглашений и приостановку боевых действий на линии соприкосновения», — отметил Дубравский. По его словам, для выхода из конфликта Трамп нарушит два года молчания, которые возникли между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом и в любом случае выйдет на связь с российским лидером.

Внутренняя политика США при президенте Харрис

Камала Харрис в случае своей победы на президентских выборах в США займется реализацией двух ключевых пунктов своей программы, первый из которых — «закон о миллиардерах».

«Это означает, что все богатые американцы каждый год станут платить налог в 25% от своего состояния. При этом оцениваться станет даже нереализованная прибыль. К примеру, если акции пошли в рост, но владелец их не выкупил, то есть фактически денег у него нет, а есть просто цифра на счете, то от уплаты налога в 25% он не избавится», — пояснил Дубравский.

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Вторым важным моментом для внутренней экономики США станет увеличение корпоративных налогов, что сильно ударит по крупному бизнесу, который сократит траты за счет обычных людей, то есть среднего и рабочего классов. «Что касается политики, то Харрис постарается ввести несколько дополнительных экономических пакетов для упрощения покупки жилья для семей, чтобы увеличить рождаемость. Пока она об этом только заявляет», — подчеркнул политтехнолог. Дубравский добавил, что пока неизвестно, сможет ли Харрис после победы на президентских выборах провести свои инициативы через конгресс. Если сенат останется под контролем республиканцев, то с большой долей вероятности они заблокируют большую часть законопроектов.

Внешняя политика США при президенте Харрис

Эксперт отметил, что во внешней политике США серьезных изменений с приходом к власти Камалы Харрис можно не ждать. Несмотря на то, что она также как Трамп проповедует сделку между Палестиной и Израилем, предложить ни одной из сторон она ничего не может.

Фото: РИА «Новости»

«Но единственное, что ее отличает от Байдена, это то, что она видит Палестину, как непосредственного участника переговоров для разрешения конфликта, охватившего Ближний Восток», — заявил Дубравский. В выстроенных отношениях США с Евросоюзом и НАТО никаких изменений не предвидится. Харрис в своих выступлениях неоднократно говорила, что сохранит связь со всеми странами-союзниками. Фактически она продолжит политику, которую проводил Байден.

Она считает, что странам нужна decoupling (развязка — прим.ред.), то есть им нужно разойтись, но при этом сохранить конкуренцию, не доводя до горячей точки конфликта. Павел Дубравский Политтехнолог и политический аналитик

При этом по отношению к Китаю Харрис высказывалась мягче и это сильно ее отличает от мнения Трампа. Эксперт добавил что эта позиция отличает Харрис и от Байдена, который всерьез рассматривал военное столкновение с Китаем из-за Тайваня.

Как при президенте Харрис изменятся отношения России и США

В случае продолжения конфликта России и Украины Харрис не остановит финансирование и предоставление вооружений ВСУ, а также будет и дальше поддерживать киевский режим. В связи с этим особых изменений можно не ждать, подчеркнул собеседник 360.ru.

Все останется так как есть сейчас, потому что непонятно, что она может предложить противоборствующим сторонам с точки зрения переговоров. У Харрис нет позиции, с которой США могли бы давить, подкупать, предлагать, льстить и уговаривать. Более того, нет никаких предложений и действий. Павел Дубравский Политтехнолог и политический аналитик

По его прогнозу, в случае прихода к власти Харрис продолжит политику Байдена, то есть сохранится полное игнорирование предложений российской стороны и отсутствие контактов на уровне первых лиц.