Когда оба не фонтан. Что принесут России и миру выборы в США
Политтехнолог Дубравский: выборы президента США 2024 года непредсказуемы
До старта президентских выборов в США осталось чуть более суток, но ситуация с вероятным победителем не разрешилась ни на йоту. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии США Камала Харрис идут рядом, а разница между их рейтингами оказалась в пределах статистической погрешности. Политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский в комментарии 360.ru заявил, что предстоящее голосование стало самым непредсказуемым за всю историю американских выборов.
Кто победит на выборах президента США в 2024 году?
Сделать точный прогноз сейчас невозможно. До сих пор неизвестно, кто лидирует в семи колеблющихся штатах, отметил Дубравский. Не исключено, что именно результат голосования в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии, Аризоне и Неваде определят победителя в политической гонке.
Фактически история повторится в третий раз, потому что именно результаты голосования в этих семи штатах сначала привели Дональда Трампа к власти в 2016 году, а после лишило, его победы на выборах 2020 года.
Предварительные цифры с итогами голосования станут известны в ночь на среду, 6 ноября. Но окончательных результатов ждать придется долго.
Мы узнаем о результатах этих выборов даже не в саму ночь голосования, а спустя несколько дней, потому что будет два подсчета: первый — тех избирателей, кто проголосовал лично в день выборов, второй — тех, кто отдал свои голоса раньше, то есть через почту и досрочное голосование.
Павел Дубравский
Политтехнолог и политический аналитик
Точно такая же ситуация складывалась и в 2020 году. О том, что Джо Байден вырвался вперед стало понятно только к вечеру следующего дня после голосования. Окончательную отметку в решающее число голосов выборщиков действующий лидер страны преодолел только к четвертому дню.
Но кто бы из двух кандидатов не пришел к финишу, программа у каждого своя. С их основными тезисами по просьбе 360.ru разобрался Павел Дубравский. Он уточнил, что кроме победы на выборах, победителю придется договариваться с конгрессом. Здесь Трамп в более выигрышной позиции, потому что сенат, скорее всего, достанется Республиканской партии.
Внутренняя политика США при президенте Трампе
Трамп в случае победы на президентских выборах с большой долей вероятности реализует большую часть своих обещаний, включая отмену налогов на чаевые, социальные страховки и общее снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, перечислил эксперт.
«Это возможно при условии, если конгресс станет республиканским, что более вероятно, потому что во всем опросам на выборах в сенат партия Трампа побеждает. Поэтому все законодательные акты своего лидера они поддержат», — пояснил Дубровский.
Внешняя политика США при президенте Трампе
Главным внешним шагом президента Трампа станет сделка Израиля и Палестины. Новому лидеру США не нужен этот конфликт на Ближнем Востоке, так как вся его внешняя политика на ближайшие годы сконцентрирована исключительно на Китае.
«В доктрине Республиканской партии и проекте Трампа 2025 написано, что весь процесс должен строиться вокруг Китая. Это подразумевает, что США не должны участвовать сразу в нескольких конфликтах. То есть, если ситуация вокруг Тайваня обострится, то приоритетом станет именно Китай. Других конфликтов быть не должно, а значит присутствие американцев на Ближнем Востоке сократится» — заявил Дубравский.
Эксперт добавил, что администрация Трампа сделает все, чтобы за безопасность Израиля отвечали только страны-союзники в регионе, а США сконцентрируют все свои усилия на Китае.
Как при Трампе изменятся отношения России и США
Вполне вероятно, что Трамп приложит все усилия для прекращения конфликта России и Украины. Он уже объявил, что намерен добиваться снижения или полной отмены санационной нагрузки. Но эта идея вряд ли найдет одобрение у конгрессменов.
Второй важный момент — к России Трамп станет относиться, как к другим региональным державам, которые действуют в своих интересах. На первом месте останется America First, то есть обычный изоляционизм.
Павел Дубравский
Политтехнолог и политический аналитик
Главным моментом для Трампа станет завершение специальной военной операции и его желание примирить Россию и Украину. Здесь он может пойти разными путями: от уговоров до угроз, не исключил собеседник 360.ru.
«Прямо Трамп озвучивал, что выступает за лоббирование мирных переговоров. Таких же взглядов сейчас придерживаются страны союзники, которые уже выступали за пересмотр Минских соглашений и приостановку боевых действий на линии соприкосновения», — отметил Дубравский.
По его словам, для выхода из конфликта Трамп нарушит два года молчания, которые возникли между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом и в любом случае выйдет на связь с российским лидером.
Внутренняя политика США при президенте Харрис
Камала Харрис в случае своей победы на президентских выборах в США займется реализацией двух ключевых пунктов своей программы, первый из которых — «закон о миллиардерах».
«Это означает, что все богатые американцы каждый год станут платить налог в 25% от своего состояния. При этом оцениваться станет даже нереализованная прибыль. К примеру, если акции пошли в рост, но владелец их не выкупил, то есть фактически денег у него нет, а есть просто цифра на счете, то от уплаты налога в 25% он не избавится», — пояснил Дубравский.
Вторым важным моментом для внутренней экономики США станет увеличение корпоративных налогов, что сильно ударит по крупному бизнесу, который сократит траты за счет обычных людей, то есть среднего и рабочего классов.
«Что касается политики, то Харрис постарается ввести несколько дополнительных экономических пакетов для упрощения покупки жилья для семей, чтобы увеличить рождаемость. Пока она об этом только заявляет», — подчеркнул политтехнолог.
Дубравский добавил, что пока неизвестно, сможет ли Харрис после победы на президентских выборах провести свои инициативы через конгресс. Если сенат останется под контролем республиканцев, то с большой долей вероятности они заблокируют большую часть законопроектов.
Внешняя политика США при президенте Харрис
Эксперт отметил, что во внешней политике США серьезных изменений с приходом к власти Камалы Харрис можно не ждать. Несмотря на то, что она также как Трамп проповедует сделку между Палестиной и Израилем, предложить ни одной из сторон она ничего не может.
«Но единственное, что ее отличает от Байдена, это то, что она видит Палестину, как непосредственного участника переговоров для разрешения конфликта, охватившего Ближний Восток», — заявил Дубравский.
В выстроенных отношениях США с Евросоюзом и НАТО никаких изменений не предвидится. Харрис в своих выступлениях неоднократно говорила, что сохранит связь со всеми странами-союзниками. Фактически она продолжит политику, которую проводил Байден.
Она считает, что странам нужна decoupling (развязка — прим.ред.), то есть им нужно разойтись, но при этом сохранить конкуренцию, не доводя до горячей точки конфликта.
Павел Дубравский
Политтехнолог и политический аналитик
При этом по отношению к Китаю Харрис высказывалась мягче и это сильно ее отличает от мнения Трампа. Эксперт добавил что эта позиция отличает Харрис и от Байдена, который всерьез рассматривал военное столкновение с Китаем из-за Тайваня.
Как при президенте Харрис изменятся отношения России и США
В случае продолжения конфликта России и Украины Харрис не остановит финансирование и предоставление вооружений ВСУ, а также будет и дальше поддерживать киевский режим. В связи с этим особых изменений можно не ждать, подчеркнул собеседник 360.ru.
Все останется так как есть сейчас, потому что непонятно, что она может предложить противоборствующим сторонам с точки зрения переговоров. У Харрис нет позиции, с которой США могли бы давить, подкупать, предлагать, льстить и уговаривать. Более того, нет никаких предложений и действий.
Павел Дубравский
Политтехнолог и политический аналитик
По его прогнозу, в случае прихода к власти Харрис продолжит политику Байдена, то есть сохранится полное игнорирование предложений российской стороны и отсутствие контактов на уровне первых лиц.