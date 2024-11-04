Сегодня 19:43 Друг Си и главный посредник. Отношения США и КНР могут измениться, при чем тут Илон Маск? 0 0 0 Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Бизнесмену Илону Маску предсказывают будущее влиятельного друга Си Цзиньпина. Такой статус появится у американского миллиардера при условии, если на выборах президента США победит республиканец Дональд Трамп. Как подобный сценарий сможет повлиять на отношения двух стран — в материале 360.ru.

Почему Маску нужен Китай? Прогноз о посредничестве Маска между Вашингтоном и Пекином в сферах торговли и технологий опубликовал Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты отметили, что предприниматель настроен крайне прокитайски и власти КНР во многом идут ему навстречу.

Так, например, Tesla (уже половину электромобилей которой производят в КНР) смогла получить налоговые льготы в этой стране, что действительно редкость для иностранных инвесторов.

Фото: РИА «Новости»

Более того, летом этого года машины Tesla впервые попали в списки китайских госзакупок. Вместе с тем к SpaceX Пекин все еще относится настороженно из-за связей компании с Пентагоном.

Минувшей весной всего пять дней командировки в Китай принесли Маску почти 40 миллиардов долларов. Все благодаря договоренностям с Baidu, по которым Tesla будет использовать навигацию этой компании в КНР. И это очень важный шаг, приближающий американского бизнесмена к запуску полноценного автопилота в этой стране.

Фото: Wang Ye/XinHua / Global Look Press

Но широкие деловые интересы Маска — не единственный фактор, из-за которого миллиардеру пророчат большое китайское будущее. Отдельный момент — схожесть его взглядов с позицией лидера КНР по многим острым вопросам. В частности, Маск говорил о своем согласии с политикой одного Китая и выражал уверенность в том, что Тайвань должен контролироваться Пекином. Помимо этого, бизнесмен (на радость Си Цзиньпину) заявлял о том, что не согласен с введением США пошлин на китайские электрокары: в минувшем сентябре они подскочили с 25 до 100%.

Но тут стоит уточнить, что у Трампа все же иной взгляд на предмет. И он как раз ратует за то, чтобы тарифы на все произведенные в Китае товары лишь повышались.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Правда, политик выражал готовность заключать сделки с КНР. По крайней мере, такие заявления он делал в ходе своей предвыборной кампании. А уж как будет на самом деле (при условии его победы на голосовании) — вопрос открытый. Как Китай использует Маска? По мнению политолога, члена экспертного клуба «Дигория» Дмитрия Шатунова, если республиканец все-таки вернется в Белый дом, а Маск превратится во влиятельного друга Си Цзиньпина, Пекин, вероятно, постарается воспользоваться этим, чтобы повлиять в удобном для себя ключе на администрацию политика.

Фото: РИА «Новости»

«На самом деле Китай более продуманный и влиятельный, чем мы привыкли думать. Что до Маска — ему выгоднее собирать комплектующие в Китае, чем в Америке, потому что это дешевле. Поэтому его намерения вполне логичны. Другой вопрос, может ли КНР через Маска повлиять на отношение Трампа к Пекину. И ответ на него положительный», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Маск — бизнесмен. Поэтому Маск с Китаем будет разговаривать на языке денег. А так как у Китая деньги есть, он будет разговаривать с Маском на языке политики. И Маск, изначально, может быть, не подозревая этого, попадет в ловушку китайских властей. Будет таким управляемым элементом для налаживания взаимоотношений Пекина с Трампом.

Уверенность в том, что Китай обязательно попытается повлиять на администрацию Трампа через Маска, выразил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс. «Он льстит китайцам, а они демонстрируют особое к нему отношение. Они обязательно воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа», — пояснил эксперт в беседе с Bloomberg.

Другой собеседник агентства, основатель Interconnected Capital Кевин Сюй, назвал отношения Tesla и Китая взаимозависимыми.

Фото: РИА «Новости»

По его мнению, компании Маска нужен Китай по двум причинам. Первая — масштабы производства, а вторая — сложные цепочки поставок. А КНР Tesla необходима из-за ее технологического лидерства. Сюй подчеркнул, что в случае прихода к власти Трампа тот, скорее всего, будет проявлять более дружелюбное отношение к Китаю именно благодаря посредничеству Маска, ставшего главным спонсором политика на президентских выборах. Известно, что на поддержку республиканца бизнесмен пожертвовал колоссальную сумму, превышающую 100 миллионов долларов.