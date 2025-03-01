Выборы президента в Абхазии признали состоявшимися

Второй тур президентских выборов в Абхазии признали состоявшимся — явка на них составила 43%. Об этом на брифинге заявил председатель местной ЦИК Дмитрий Маршан, его процитировало РИА «Новости» .

«Сегодня к трем часам дня выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия», — подчеркнул Маршан.

По его словам, свои голоса отдали не менее 43% избирателей, то есть более 62 тысяч граждан.

Второй тур выборов стартовал в республике 1 марта. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. Они закроются вечером — в 20:00 (19:00 по московскому времени). На территории Абхазии работает 152 участка, еще два открылись в Черкесске и Москве.

Кандидатами в президенты стали оппозиционер Адгур Ардзинба и политик Бадра Гунба. В первом туре они получили 36,92% и 46,38% голосов соответственно.

Победителем второго тура объявят того, у кого будет перевес голосов. Для признания голосования состоявшимся необходимо более 25% граждан республики.