В Абхазии стартовал второй тур голосования на выборах президента

На выборах президента Абхазии утром в субботу, 1 марта, начался второй тур. Избирательные участки открылись в 08:00 и продолжат работу до 20:00.

Всего на территории республики задействовали 152 избирательных участка, еще два объекта работают в Черкесске и Москве.

На пост главы Абхазии претендуют оппозиционер Адгур Ардзинба и политик Бадра Гунба. В первом туре они набрали 36,92% и 46,38% голосов соответственно.

По законодательству Абхазии победу во втором туре выборов одержит кандидат, которого поддержит большинство избирателей. При этом он должен набрать количество голосов, превышающее сумму отданных за его соперника и против всех.

Центральная избирательная комиссия Абхазии признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более 25% населения страны, обладающих соответствующим правом.