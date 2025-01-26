Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%. Об этом заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан, сообщило РИА «Новости» .

«Выборы президента Республики Беларусь состоялись. <…> В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей», — сказал Башан на пресс-конференции.

В Брестской области участие в голосовании приняли более 61% избирателей, в Витебской — свыше 54%, в Гомельской — 62%, в Гродненской — более 54%, в Минской — более 54%, в Могилевской — более 58%, а также в столице — более 51%.

Ранее Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Как отметил действующий лидер, страна проводит выборы для своего народа, независимо от того, нравится это кому-то или нет.

Основной день выборов президента в Республике Беларусь — воскресенье, 26 января. Участки для голосования начали свою работу в 08:00, всего их более 5,3 тысячи по всей стране.