Вице-спикер Совфеда указал на международные стандарты выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии можно признать состоявшимися. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания России Константин Косачев.

Косачев выступил координатором группы наблюдателей на выборах от Межпарламентской ассамблеи СНГ. По его словам, ЦИК республики организовал выборы в полном соответствии со стандартами, принятыми во всем мире.

Наблюдатели от ассамблеи не зафиксировали никаких серьезных нарушений. Атмосферу на участках Косачев назвал доброжелательной.

Все избирательные участки для голосования на президентских выборах в Белоруссии уже закрылись. Данные первых экзитполов показали убедительную победу действующего главы республики Александра Лукашенко. Политик набрал 87,6% голосов.

У остальных кандидатов, которые принимали участие в выборах, результаты скромнее. Сергей Сыранков получил 2,7% голосов избирателей. Олег Гайдукевич, согласно первым экзитполам, пришел к финишу с 1,8%.

Еще 1,6% белорусов отдали свои голоса за Анну Конопацкую. На последнем месте оказался Александр Хижняк — его результат составил 1,2% голосов избирателей.

В ЦИК Белоруссии отмечали, что за президентскими выборами следили 486 наблюдателей из 52 стран. Также комиссия пригласила 44 361 национального наблюдателя.