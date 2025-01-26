В Белоруссии завершились президентские выборы
В Белоруссии закрылись участки для голосования на выборах президента
Участки голосования на выборах президента закрылись в Белоруссии вечером в воскресенье, 26 января. Белорусский ЦИК объявил выборы состоявшимися еще около полудня, когда явка превысила 50 процентов, сообщило информационное агентство «БелТА».
Комиссии начали подсчет голосов. Всего на территории Белоруссии работали свыше 5300 участков. Представители ряда избирательных комиссий заявили о высокой активности избирателей.
В 2025 году голосовать на выборах президента Белоруссии за границей не разрешили. Однако республиканские власти открыли участки в Бресте, Гомеле, Минске, Витебске, Могилеве и Гродно, где свое конституционное право смогли реализовать прибывшие из-за рубежа белорусские граждане.
К вечеру воскресенья, 26 января, явка избирателей на президентских выборах в Белоруссии, по данным республиканской ЦИК, превысила 81 процент. Глава комиссии отмечал, что выборная кампания прошла в спокойной обстановке и в полном соответствии с установленными законами.
Власти аккредитовали на выборы президента республики 486 международных наблюдателей, в целом такие специалисты представили 52 страны, в том числе и европейских государств.
ЦИК Белоруссии зарегистрировал кандидатами на пост главы страны пятерых кандидатов. Это представитель Коммунистической партии Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич от Либерально-демократической партии, глава Партии труда Александр Хижняк, предпринимательница Анна Канопацкая и действующий президент республики Александр Лукашенко.
Досрочное голосование на выборах главы республики проходило с 21 по 25 января. ЦИК объявит окончательные официальные результаты 5 февраля.