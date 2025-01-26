В Белоруссии завершились президентские выборы

В Белоруссии закрылись участки для голосования на выборах президента

Участки голосования на выборах президента закрылись в Белоруссии вечером в воскресенье, 26 января. Белорусский ЦИК объявил выборы состоявшимися еще около полудня, когда явка превысила 50 процентов, сообщило информационное агентство «БелТА» .

Комиссии начали подсчет голосов. Всего на территории Белоруссии работали свыше 5300 участков. Представители ряда избирательных комиссий заявили о высокой активности избирателей.

В 2025 году голосовать на выборах президента Белоруссии за границей не разрешили. Однако республиканские власти открыли участки в Бресте, Гомеле, Минске, Витебске, Могилеве и Гродно, где свое конституционное право смогли реализовать прибывшие из-за рубежа белорусские граждане.

К вечеру воскресенья, 26 января, явка избирателей на президентских выборах в Белоруссии, по данным республиканской ЦИК, превысила 81 процент. Глава комиссии отмечал, что выборная кампания прошла в спокойной обстановке и в полном соответствии с установленными законами.

Власти аккредитовали на выборы президента республики 486 международных наблюдателей, в целом такие специалисты представили 52 страны, в том числе и европейских государств.

ЦИК Белоруссии зарегистрировал кандидатами на пост главы страны пятерых кандидатов. Это представитель Коммунистической партии Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич от Либерально-демократической партии, глава Партии труда Александр Хижняк, предпринимательница Анна Канопацкая и действующий президент республики Александр Лукашенко.

Досрочное голосование на выборах главы республики проходило с 21 по 25 января. ЦИК объявит окончательные официальные результаты 5 февраля.