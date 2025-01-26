Exit poll: Лукашенко набрал 87,6% на президентских выборах

Александр Лукашенко набрал более 87% на выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белорусии Александр Лукашенко одерживает уверенную победу на выборах главы государства. Это следует из данных экзитполов, сообщила «БелТа» в официальном Telegram-канале .

Все четверо соперников Александра Лукашенко в общей сложности набрали, предварительно, около 7,3 процента голосов.

За Гайдукевича проголосовали 1,8 процента избирателей. 1,6 процента получила Анна Канопацкая. Александр Хижняк набрал 1,2 процента. Против всех проголосовали 1,2 процента.

Александр Лукашенко, по данным exit poll, набрал 87,6 процента голосов.

Избирательные участки на выборах президента Белоруссии уже закрылись. Официальные результаты голосования ЦИК объявит 5 февраля.