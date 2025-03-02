ЦАХАЛ приостановил гумпомощь в Газе

Армия обороны Израиля приостановила оказание гуманитарной помощи в секторе Газа после отказа руководства палестинского движения ХАМАС принять план США для продолжения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил телеканал Kan 11 со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По информации источника, правительство приняло решение при согласовании с администрацией президента США Дональда Трампа.
Канцелярия Нетаньяху также предупредила ХАМАС о последствиях отказа от урегулирования конфликта. Там добавили, что Израиль не пойдет на прекращение огня в Газе без освобождения заложников.
По предварительным оценкам, уже прибывшей в сектор Газа гуманитарной помощи во время фазы прекращения огня будет достаточно на пять месяцев.