ЦАХАЛ приостановил гумпомощь в Газе

Армия обороны Израиля приостановила оказание гуманитарной помощи в секторе Газа после отказа руководства палестинского движения ХАМАС принять план США для продолжения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил телеканал Kan 11 со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По информации источника, правительство приняло решение при согласовании с администрацией президента США Дональда Трампа.

Канцелярия Нетаньяху также предупредила ХАМАС о последствиях отказа от урегулирования конфликта. Там добавили, что Израиль не пойдет на прекращение огня в Газе без освобождения заложников.

По предварительным оценкам, уже прибывшей в сектор Газа гуманитарной помощи во время фазы прекращения огня будет достаточно на пять месяцев.

Ранее Трамп опубликовал видео с проектом будущего сектора Газа.