«Вы должны замолчать». Вопросы журналистов о Путине вывели Байдена из себя

Президент США Джо Байден вспылил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за назойливости журналистов. Они нарушили протокол вопросом о высказывании российского лидера Владимира Путина, сообщил Daily Mail .

Стычка произошла на переговорах в Голубом кабинете Белого дома. Британский журналист, не дожидаясь приветственных выступлений Байдена и Стармера, задал вопрос об отношении к предупреждению Путина по поводу предполагаемого снятия для Украины ограничений с использования дальнобойных вооружений.

«Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея? <…> Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо?» — сказал президент.

Затем Байден поприветствовал Стармера и сказал, что еще не существовало проблемы, которую США и Великобритания не сумели бы решить сообща. Британский премьер в ответ поблагодарил его за приглашение в Вашингтон.

Только после обмена заявлениями Байден согласился общаться с прессой. Он сказал, что не размышляет о Путине много.