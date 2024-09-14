Байден не стал задумываться над словами Путина

Байден заявил, что не думает много о Путине после слов об ударах по России

Предостережение президента России Владимира Путина в адрес Запада не тронуло американского лидера Джо Байдена. Он сказал об этом на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщила газета The Guardian .

Политики встретились в Вашингтоне. После речи Стармера журналисты спросили, как Байден отнесся к заявлениям Путина о прямом вовлечении Запада в украинский конфликт и ответных мерах на снятие запрета с ударов по России.

«Я не думаю много о Путине», — сказал он.

В отличие от Байдена, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признался, что воспринял предупреждение российского президента всерьез. Однако, по его словам, США поступят по собственному усмотрению.

Из-за риска эскалации англосаксы до сих пор не дали Украине разрешение использовать западное оружие для ударов по России, сообщило издание ITV. Этот вопрос стал одной из ключевых тем встречи Байдена со Стармером.