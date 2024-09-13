Британия и США не разрешат Украине наносить удары вглубь России

Президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер на переговорах в Белом доме 13 сентября не дадут разрешения Украине использовать дальнобойное оружие против объектов в глубине России. Об этом сообщило издание ITV .

«Боязнь эскалации является одной из причин, по которой Украине не дают такого разрешения», — уточнило СМИ.

Ранее Financial Times сообщило, что в США возник раскол по вопросу разрешения Украине наносить такие удары. Если Госдепартамент выступал за, то Пентагон и разведывательные службы — против.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США уже приняли окончательное решение по этому вопросу, а все нынешние публичные дискуссии — не более чем камуфляж. По его словам, Запад вновь продемонстрировал решимость воевать с Россией до последнего украинца.