ВВС Израиля поразили штаб БПЛА Корпуса стражей Исламской революции

Во время очередной волны атак на военную инфраструктуру Ирана израильские войска поразили штаб БПЛА, с территории которого наносились удары. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Вечером 9 марта военные отчитались о завершении очередной волны ударов по десяткам объектов инфраструктуры в нескольких районах Ирана. Их цель заключалась в том, чтобы ослабить огневые возможности и обороноспособность республики. Среди мишеней — штаб БПЛА, принадлежавший Корпусу стражей Исламской революции.

«Оттуда иранский террористический режим запустил БПЛА в сторону государства Израиль, а также разместил на его территории дополнительные БПЛА, подготовленные к запуску», — заявили представители армии.

Ранее Иран начал новый этап бомбардировок Израиля. КСИР применил сверхтяжелые и гиперзвуковые ракеты.