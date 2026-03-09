Иран начал новый этап операции против Израиля с помощью гиперзвуковых ракет

КСИР ударил по Израилю и базам США гиперзвуковыми и сверхтяжелыми ракетами

Иран продолжает наносить удары по американским военным объектам в регионе и территории Израиля. Об этом в эфире иранского государственного телевидения объявил представитель Корпуса стражей Исламской революции.

По его словам, речь идет о 30-м этапе операции «Правдивое обещание — 4».

«Новый этап провели с использованием сверхтяжелых ракет классов „Хейбар“ и „Хорремшехр-4“, а также гиперзвуковых ракет „Фаттах“», — заявили в КСИР.

Иранские военные утверждают, что снаряды поразили назначенные цели. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее подполковник армии США в отставке и военный аналитик Дэниел Дэвис заявил, что вероятность победы американской стороны над Ираном близится к нулю. Он напомнил, что под ударом находится все военные базы и ключевые радиолокационные станции США в регионе.