ЦАХАЛ объявил о новой волне атак по Ирану

Израильские войска начали проводить новую волну атак по инфраструктуре в Иране. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Подробности операции представитель армии обороны не озвучил.

«ЦАХАЛ в эти минуты начал новую волну атак по инфраструктурам террористического режима Ирана по всей территории», — подчеркнул он.

Израильская сторона также установила, что КСИР выпустил по ней ракеты. Средства ПВО перехватывают снаряды, командование предупредило жителей в попавших под удары районах.

ЦАХАЛ предупредил, что при объявлении ракетной опасности важно спрятаться в защищенных помещениях и оставаться там до нового уведомления.

«Общественность призывается проявлять ответственность и следовать инструкциям — они спасают жизни», — отметили в пресс-службе.

Ранее израильские военные впервые обстреляли нефтяную инфраструктуру в Иране. В соцсетях появились видео с пожарами и взрывами в разных районах Тегерана.