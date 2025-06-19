Введение новых санкций мотивировало Россию лучше работать

Россия знает о постоянном стремлении западных стран ввести новые санкции, но это только мотивирует страну повышать эффективность работы. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в беседе «Бизнес FM» на полях ПМЭФ.

«Мы уже сбились со счета, они действуют против нашей страны с 2014 года, и это только консолидирует нас и стимулирует повышать эффективность нашей работы», — сказал он.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, выполнение какого условия поможет зарубежным брендам вернуться на российский рынок — это способствование снятию санкций с России.

Американский лидер Дональд Трамп на прошедшем в Канаде саммите G7 заявил, что пока не намерен вводить новые антироссийские ограничения. По его словам, это обойдется США в круглую сумму. Белый дом решил дождаться результатов переговоров по Украине.