Вице-премьер Мантуров предложил зарубежным компаниям посодействовать снятию санкций с РФ

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, выполнение какого условия поможет зарубежным компаниям вернуться на российский рынок. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам политика, для возвращения иностранного бизнеса в Россию он должен посодействовать отмене санкций.
«Сначала пусть поспособствуют, чтобы санкции сняли, а потом пусть приходят», — заявил Мантуров.
Ранее исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи рассказал, что члены организации направили в Вашингтон обращение с предложением отмены ограничений против России. Решение по этому документу сейчас рассматривается на высшем уровне.
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