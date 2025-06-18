Вице-премьер Мантуров предложил зарубежным компаниям посодействовать снятию санкций с РФ

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, выполнение какого условия поможет зарубежным компаниям вернуться на российский рынок. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам политика, для возвращения иностранного бизнеса в Россию он должен посодействовать отмене санкций.

«Сначала пусть поспособствуют, чтобы санкции сняли, а потом пусть приходят», — заявил Мантуров.

Ранее исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи рассказал, что члены организации направили в Вашингтон обращение с предложением отмены ограничений против России. Решение по этому документу сейчас рассматривается на высшем уровне.