Вучича госпитализировали в военную медакадемию Белграда

Сербского лидера Александра Вучича из-за ухудшения самочувствия поместили в военную медакадемию в Белграде. Об этом сообщил телеканал РТС .

Президента госпитализировали после прерванного визита в США.

«Вучич принят сегодня на ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич», — отметил РТС.

Ранее сербский президент прибыл во Флориду, чтобы провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, но отменил встречи из-за недомогания.

Профессор ВШЭ Марат Баширов предположил, что Вучича могли отравить. Он напомнил, что глава Сербии планировал посетить парад Победы в Москве, несмотря на угрозы со стороны стран Евросоюза.

Позже самочувствие ухудшилось и у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Из-за проблем со здоровьем он отменил свою рабочую программу, сообщил RT.