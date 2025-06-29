Вучич выступит с речью после беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к гражданам в связи прошедшими в Белграде протестами и беспорядками. Об этом со ссылкой на администрацию главы государства сообщило РИА «Новости» .

Сербский лидер выступит в 11:00 (12:00 по московскому времени) в Палате Сербия.

Ранее Вучич зачитал речь к гражданам в Пионерском парке, расположенном рядом с администрацией президента. Он обратился к сербам с призывом к миру и отметил, что «государство сильное, и власти будут выполнять свои обязанности».

В Белграде вспыхнули массовые протесты с требованием досрочных выборов. Вучич в ответ на акции заявил, что «не подчинится ультиматуму». Во время митингов протестующие забрасывали полицию камнями, листовками и петардами, но прорвать строй им не удалось.

Правоохранители оттеснили толпу вниз по улице Кнеза Милоша и защитили администрацию президента. Чтобы отогнать демонстрантов, они использовали щиты и дубинки. По данным МВД страны, на протесты пришли 36 тысяч человек.