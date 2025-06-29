Протесты в Белграде. Вучич обратился к народу прямо из парка рядом с администрацией

Вучич призвал протестующих в Белграде к миру

Президент Сербии Александр Вучич обратился к жителям Белграда, собравшимся на акции протеста. Об этом написала газета «Вечерне новости» .

По сведениям издания, Вучич пришел в Пионерский парк рядом с президентской администрацией и обратился к протестующим с призывом сохранять спокойствие.

Глава государства подчеркнул, что страна обладает прочной позицией. По его словам, власти продолжат выполнять взятые обязательства.

Материал «Вечерне новости» написан в комплиментарном стиле. Подробности выступления Вучича не приводятся, однако отмечается, что он — тот «настоящий командир», который «не бросит народ».

В воскресенье, 29 июня, в Сербии начался массовый митинг с требованием досрочных выборов. Вучич заявил, что «не подчинится ультиматуму».

После демонстрации в Белграде начались стычки с полицией. Протестующие забросали правоохранителей файерами.