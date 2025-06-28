Полицейские применили силу против митингующих в Белграде

В центре Белграда полиция применила силу против демонстрантов. Им удалось вытеснить митингующих с улицы Кнеза Милоша, которая находится рядом с парком перед зданием администрации президента. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Протестующие бросали в полицейских камни, листовки и петарды, но не могли прорвать их строй. Они попытались протаранить силовое оцепление мусорным баком, но безуспешно.

Полицейские продолжают оттеснять демонстрантов вниз по улице Кнеза Милоша, прочь от парка и администрации президента Сербии. Сотрудники правоохранительных органов используют щиты и дубинки.

МВД Сербии сообщило, что в Белграде на акцию протеста пришли 36 тысяч человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича и досрочных выборов. Вучич обратился к организаторам протеста, призвав их соблюдать общественный порядок.

Президент отказался удовлетворить требование протестующих о проведении новых выборов. Он считает, что нынешние протесты против коррупции на самом деле — часть иностранного заговора, направленного на свержение власти, сообщил RT.