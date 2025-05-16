Вучич сделал неожиданное заявление о коллективном Западе

Сербия получила дополнительные возможности для продвижения вопроса по вступлению в Евросоюз, потому что коллективного Запада в его привычном понимании больше нет. Об этом во время разговора с представителями СМИ на саммите Европейского политического сообщества в Тиране заявил президент Сербии Александр Вучич, которого процитировало РИА «Новости» .

«Сегодня ясно, что так как мы представляли коллективный Запад, такого больше нет. Это нам дает дополнительные возможности для прогресса в Европе и одновременно — возможность работать с партнерами ещё быстрее и сильнее», — сказал он.

Вучич также поделился тем, что накануне саммита он принял участие в рабочем ужине с представителями Евросоюза и три часа разговаривал с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Антониу Кошта и премьером Польши Дональдом Туском. Последний, по словам Вучича, выразил хорошее отношение к Сербии.

Несколько дней назад, во время рабочего визита председателя Европейского совета Антониу Кошта, президент Сербии подчеркнул, что страна рассчитывает вступить в Евросоюз в июне или октябре, несмотря на «не такую хорошую атмосферу» из-за поездки в Москву 9 Мая.