Путин поблагодарил Вучича за приезд в Москву

Путин высоко оценил решение Вучича приехать на День Победы в Москву

Президент России Владимир Путин высоко оценил решение президента Сербии Александра Вучича приехать в Москву на празднование Дня Победы. Об этом глава государства на переговорах, сообщила пресс-служба Кремля.

«Знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы. Тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим», — сказал Путин.

Он назвал 9 мая общим праздником России и Сербии, ведь солдаты обеих стран сражались против фашистов вместе.

В ходе переговоров Путин отметил динамику в развитие российско-сербского диалога, назвав энергетику одним из ключевых моментов в сфере торговых связей.

После прибытия в Россию Вучич заявил, что прилетел сюда ради своего народа и что его не волнует, что об этом думают в других странах, сообщил телеканал «Звезда».

Президент Сербии рассказал, что дал слово прибыть в Москву на 9 Мая и, несмотря на все трудности, сдержал обещание.