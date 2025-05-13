Вучич назвал вступление в Евросоюз одной из важнейших целей Сербии

Сербия рассчитывает в будущем войти в Евросоюз, несмотря на «не такую хорошую атмосферу» из-за поездки в Москву 9 Мая. Об этом в ходе визита председателя Европейского совета Антониу Кошта заявил президент республики Александр Вучич. Его процитировало РИА «Новости» .

Вучич отметил, что его поездка на парад Победы в Москве вызвала недовольство в Евросоюзе, но страна все равно планирует стать частью объединения как можно быстрее.

«Политическая воля Сербии — быть на европейском пути, ускорить интеграцию, открыть как можно скорее кластер третьей переговорной платформы о вступлении в июне или октябре», — подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду, что страна в ближайшее время получит «зеленый свет» от Евросоюза.

Ранее президент Владимир Путин поблагодарил Вучича за визит в Москву на 9 Мая. Он высоко оценил решение лидера республики. По словам Путина, Вучича пытались отговорить, но он все равно выполнил обещание.