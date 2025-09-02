Вучич рассказал о тщательной подготовке перед встречей с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл детали сложной подготовки к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило сербское издание Blic .

Вучич объяснил сложность встреч разными масштабами представляемых ими государств. Он подчеркнул, что диалог с Путиным требует особой тщательности и внимательной подготовки.

«Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так», — отметил сербский лидер. Он добавил, что представляет маленькую страну и должен в каждом слове заботиться об ее интересах.

По его словам, ключевая задача — избежать ошибок и не навредить Сербии. Этот процесс, по его словам, требует максимальной концентрации и ответственности.

Ранее Путин Путин после встречи с Вучичем в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине отметил, что стратегическое партнерство двух стран приносит положительные результаты обеим сторонам.