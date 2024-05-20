Спасатели сократили до двух километров зону поиска вертолета с президентом Ирана на борту | 360°

Мир 20 мая 2024, 02:08 Спасатели сократили до двух километров зону поиска вертолета с президентом Ирана на борту Press TV: спасатели сократили зону поиска вертолета Раиси до двух километров РИА «Новости»

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Зону поисков вертолета, который совершил аварийную посадку с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, сократили. Об этом сообщил Press TV.

«Радиус поисковой операции <…> сократился до двух километров», — отметили на телеканале.

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Время в пути поисково-спасательных бригад до предполагаемого места совершения аварийной посадки вертолета составит не менее трех часов. Об этом заявил заместитель начальника операции Мохаммад Кабади.

Президент России Владимир Путин дал поручение направить отряд горноспасателей для помощи в поиске вертолета иранского лидера.

По данным СМИ, вертолет совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан недалеко от города Джульфа.