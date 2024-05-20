Путин направил в Тебриз горноспасателей и самолеты для поисков вертолета Раиси | 360°

Мир 20 мая 2024, 00:42 Путин направил в Тебриз горноспасателей и самолеты для поисков вертолета Раиси Tasnim: по поручению Путина в Тебриз вылетели горноспасатели для поисков Раиси РИА «Новости»

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Россия направит отряд горноспасателей для помощи в поиске вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом написало иранское новостное агентство Tasnim.

По информации агентства, такое поручение дал российский лидер Владимир Путин. В Тебриз направят два передовых самолета, вертолеты и 50 профессиональных горноспасателей.

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Вертолет, на борту которого летел иранский президент, совершил жесткую посадку в Восточном Азербайджане. Иран задействовал войска для поисков потерпевшего аварию вертолета. Турция направила более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, также к месту аварии вылетело два турецких вертолета.