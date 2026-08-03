Вучич предупредил о приостановке судоходства на Дунае через два дня

Высокая температура воздуха и падение уровня воды создали угрозу для судоходства на Дунае и работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, чьи слова привел ТАСС .

«У нас проблемы на НПЗ из-за недостатка воды. <…> Надеюсь, что не придется останавливать НПЗ. Через два или три дня на Дунае будет невозможным судоходство. Сейчас еще можно, но приходится снижать осадку судов на 50%», — заявил Вучич.

На фоне жары, приблизившейся к +40 градусам, сербские власти созвали на понедельник третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям. Уровень воды в реках продолжил падать, поэтому премьер-министр Джуро Мацут накануне призвал жителей сократить потребление электроэнергии.

Ранее сильное обмеление Дуная привело к тому, что у берегов Сербии из-под воды показались корпуса немецких военных судов, затопленных в годы Второй мировой войны.