Из обмелевшего Дуная показались затопленные 80 лет назад немецкие корабли

Рекордно низкий уровень воды в Дунае обнажил остовы затопленной речной флотилии нацистской Германии на территории Сербии. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Из-за недостатка дождей и повышения температуры, вызванных изменением климата, у нас усилилось испарение и наблюдается крайне низкий, вызывающий тревогу уровень воды», — заявил издатель сербского журнала «Рыболовство» Владимир Стакич.

Вода ушла на несколько сотен метров от берега, практически парализовав импорт топлива по речным каналам и обнажив артефакты XX века. В восточной Сербии показались затопленные в 1944 году во время нацистской операции «Дунайский эльф» немецкие корабли, в Хорватии — затонувшее в 1937 году грузовое судно.

Ранее аномальная жара накрыла Европу. Власти Германии озаботились экономией воды, а во Франции под действием высокой температуры Эйфелева башня изменила наклон.