Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил страны, проголосовавшие против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Эмираты. Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям», — сказал политик.
Вучич также поблагодарил делегации Словакии, Греции и Кипра за то, что они воздержались.
Ранее генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Документ осуждает любое отрицание этих событий. Российская делегация не поддержала проект резолюции, назвав его однобоким и политически заряженным.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая резолюция подталкивает Боснию и Герцеговину к конфронтации и угрожает миру и безопасности в регионе.