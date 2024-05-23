Угроза миру и безопасности. Небензя оценил резолюцию о «геноциде в Сребренице»

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию о «геноциде в Сребренице» на заседании Совбеза организации. По словам дипломата, она лишь подтолкнет Боснию и Герцеговину к конфронтации. Цитату привело РИА «Новости».

«Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы», — заявил Небензя.

Дипломат напомнил, что во время гражданской войны погибли 100 тысяч человек: бошняков, сербов и хорватов. Он предположил, что резолюция о геноциде принята для того, чтобы боснийские народы никогда не помирились. Небедзя добавил, что Россия видит в этих действиях угрозу миру и безопасности не только в Боснии и Герцеговине, но и во всем регионе.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Текст документа осуждает любое отрицание геноцида Сребренице. Россия отказалась поддержать проект, назвав его однобоким и политически мотивированным.

Из-за резолюции президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о подготовке проекта соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что принятие резолюции о геноциде приведет к распаду Республики Сербской.