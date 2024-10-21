Вучич по телефону поблагодарил Путина за поставки газа в Сербию

Вучич поблагодарил Путина за то, что Россия обеспечит газом Сербию этой зимой

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за то, что Россия обеспечит республику газом и этой зимой. Фрагменты беседы привело РИА «Новости» .

«Я особо поблагодарил президента Путина за то, что тот через [главу „Газпрома“] Алексея Миллера сделал так, что Россия и этой зимой обеспечит достаточные объемы газа для Республики Сербии <…> по очень благоприятным ценам», — подчеркнул Вучич.

Сербский лидер также поблагодарил Путина за поздравления с 80-летием освобождения Белграда Красной Армией во Второй мировой войне. Вучич отметил, что не общался с российским лидером 2,5 года. Он отметил, что между ними состоялся открытый, долгий и содержательный разговор.

Вучич рассказал о дружбе с Россией на русском языке. Сербия никогда не забудет братскую руку и не изменит своего отношения ко злу, заявил сербский президент.