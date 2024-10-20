Путин и Вучич провели телефонный разговор впервые за два с половиной года

Путин и Вучич поговорили по телефону в день 80-летия освобождения Белграда

Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин провели телефонный разговор, беседу приурочили к 80-летию освобождения Белграда от нацистов. Об этом сообщило агентство Tanjug .

Сербский лидер напомнил, что не контактировал с Путиным почти 2,5 года.

«У нас состоялся хороший открытый, долгий и содержательный разговор. Мы, конечно же, говорили о 80-й годовщине освобождения Белграда. Я поблагодарил президента Путина за поздравления и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа», — сказал Вучич.

Он также выразил благодарность от лица народа подразделениям Красной Армии, которые вместе с сербскими военными участвовали в освобождении столицы.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин накануне прокомментировал отсутствие России на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. По его словам, тот факт, что освободителей не пригласили на мероприятие, оскорбляет память жертв.