Вучич рассказал о дружбе с Россией на русском языке

Президент Сербии Вучич рассказал о борьбе с фашизмом на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич осмотрел экспонаты выставки, посвященной советско-югославской дипломатии во время Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС . Сербский лидер зачитал обращение на русском языке.

Также состоялось торжественное гашение почтовой марки, специально выпущенной Почтой Сербии к 80-летию освобождения во Второй мировой войне

Вучич отметил, что без помощи Красной Армии сербы не смогли бы провести Белградскую операцию.

«Сербия никогда не забудет братскую руку и не изменит своего отношения ко злу. Сегодня мы стали свидетелем попытки пересмотреть историю. Мы категорически против этого», — заявил он на русском языке.

Сопровождали Вучича депутат Госдумы Петр Толстой и сенатор Константин Косачев.

Днем 20 октября президент Сербии созвонился с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили двусторонние отношения и поздравили друг друга с днем 80-летия освобождения Белграда.