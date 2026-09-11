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    Вучич объявил о своей отставке в конце сентября

    BGNES: Вучич подаст в отставку в конце сентября

    Wang Wei
    Фото: Wang Wei/www.globallookpress.com

    Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку 25 или 26 сентября. Об этом сообщило издание BGNES.

    По словам Вучича, он покинет пост сразу после возвращения с Генеральной Ассамблеи ООН. После этого он планирует участвовать в избирательной кампании как обычный гражданин.

    В среду глава государства подписал указы о роспуске парламента и назначении выборов на 25 октября. Полномочия Вучича истекают весной 2027 года. Правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула его кандидатом на пост премьер-министра.

    Досрочных выборов требовали студенты и оппозиция. Протесты начались после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. В ночь на 24 мая в Белграде произошли столкновения с полицией: пострадали 17 правоохранителей, задержали 47 человек.

    Ранее независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru объяснил, зачем Сербии нужны внеочередные парламентские выборы.