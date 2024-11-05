Вучич: Россия в отличие от Запада не бомбила Сербию и не отнимала Косово

Разница между Западом и РФ по отношению к Сербии заключается в том, что россияне не бомбили страну и не отнимали Косово и Метохию. С таким заявлением сербский президент Александр Вучич выступил в эфире Happy TV.

Глава государства отметил, что у всех мировых держав свои интересы, «все хотят, чтобы Сербия была их и не была самостоятельной».

«Мы должны сказать, что есть разница. Извините, но не Россия нас бомбила, и не отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу», — указал он.

Вучич напомнил, что Сербия придерживается европейского пути, но должна сохранить традиционные хорошие отношения с КНР и РФ.

Сербский лидер приедет в Москву на празднование 80-летия Победы. В рамках своего визита Вучич проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Ранее он поблагодарил российского коллегу за поставки газа «по очень благоприятным ценам».