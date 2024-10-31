Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич приедет в Москву и встретится с Путиным 9 Мая

Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер страны Александр Вулин.

Встреча сербского лидера с президентом России Владимиром Путиным состоится в день юбилея Победы.

«Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 Мая в Москве они точно встретятся», — подчеркнул Вулин.

Ранее Вучич и Путин провели телефонный разговор по случаю 80-летия со дня освобождения Белграда. Президент Сербии поблагодарил российского коллегу за поздравления и указал на непоколебимый дух народа. Он также напомнил о достижениях Красной Армии, которая вместе с сербскими военными участвовала в освобождении столицы.