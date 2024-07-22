Вучич объяснил, почему давно не контактировал с Путиным

Вучич: Путин давно не звонил, чтобы избежать усиления давления на Сербию

Фото: Пресс-служба Кремля

Сербия решила отстаивать собственные интересы в Евросоюзе. Контакты с Россией на высшем уровне приостановили, чтобы не провоцировать усиление давления со стороны тех, кто недоволен такой позицией, заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.

По его словам, президент России Владимир Путин позаботился о Сербии и решил воздержаться от телефонных разговоров с коллегой. Вучич заявил, что оба лидера готовы общаться, но это чревато проблемами, поэтому контакты решили отложить.

«Он запросил бы [телефонный разговор], если бы не думал, что так поставит меня под угрозу, и если бы не понимал, под каким мы давлением находимся», — сказал он.

Вучич выступил за независимость Сербии от решений Евросоюза. Он заявил, что рад сотрудничать с Европой, Китаем и Россией. Президент Сербии призвал заключить мирное соглашение и предупредил, что если этого не сделают, случится катастрофа.

Политик заявил о подготовке стран Запада к конфликту с Россией. По его мнению, они хотели бы вести борьбу дистанционно, чужими руками.

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